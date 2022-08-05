中美日外长就台湾问题激烈交锋 中国外交部：有力反驳澄清事实

针对中国同美日外长在星期五（8月5日）举行的东亚峰会上就台湾问题进行激烈交锋，中国外交部发言人华春莹回应说，中国国务委员、外交部部长王毅在现场对个别国家散布的虚假信息和不实之词逐一的进行了全面有力的反驳，澄清事实，捍卫了主权，维护了正义。

根据环球网报道，有记者在外交部例行记者会上提问称，据了解，在5日的东亚峰会上，中方同美日外长就台湾问题进行了激烈的交锋，请问发言人有何评论？

华春莹回答说，在5号举行的东亚峰会上，有个别国家对中方正当的维权举措进行无理指责，但是大多数国家并不认同，都理解中方的立场。那么，王毅国务委员在现场对个别国家散布得虚假信息和不实之词逐一的进行了全面有力的反驳，澄清事实，捍卫了主权，维护了正义。

美国国务卿布林肯星期五（8月5日）出席在柬埔寨首都金边举行的东亚峰会外长会议时指责中国，试图通过导弹试射和军事演习来改变台湾海峡的现状。

布林肯还询问在座的其他外长——包括亚细安成员国外长，以及澳大利亚、日本、韩国、印度和新西兰的代表——如果中国向他们国家的专属经济区发射导弹，他们会有什么感受。

日本国防部长岸信夫星期四（8月4日）晚公布，日本自卫队确认了中国大陆在台湾周边海域的军事演习中发射了11枚弹道导弹，其中五枚落在日本专属经济区（EEZ）。

岸信夫说，这是一起关系到日本和国民安全的严重事件。据报道，这是中国弹道导弹首次落入日本专属经济区，日本政府已通过外交途径向中国提出强烈抗议。