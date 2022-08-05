河南再有两名金融系统官员被查

据河南省纪委监委网站8月5日消息，中国银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和鹤壁市监察委员会监察调查。

公开简历显示，今年59岁的王献军曾长期在河南金融监管系统工作，早年在中国人民银行汝南县支行、中国人民银行驻马店市中心支行工作。

2003年，原银监会成立后，王献军又先后任职于驻马店银监分局、信阳银监分局、周口银监分局。2012年3月，任周口银监分局党委书记、局长。2013年12月，任驻马店银监分局党委书记、局长。

2018年，银保监会机构改革后，王献军曾短暂担任驻马店银保监分局正处长级干部。2019年4月至2021年9月，历任信阳银保监分局党委书记、局长、一级调研员、二级巡视员。

2021年9月，王献军任信阳银保监分局二级巡视员，直至此次被查。

同日，河南省农村信用联合社原党委委员、副主任关奇峰涉嫌严重违纪违法，正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开简历显示，现年63岁的关奇峰是河南柘城人，1976年12月参加工作，1978年7月加入中国共产党，大学学历。

关奇峰的工作履历主要涉及中国农业银行、中国农业发展银行和河南省联社。1998年11月至2003年11月，关奇峰在中国农业银行系统工作，曾担任中国农业银行河南省分行科技中心副总经理、分行副行长。

2003年11月至2009年6月，关奇峰在中国农业发展银行工作，曾担任中国农业发展银行信息技术部副总经理。

从2009年6月起，关奇峰进入河南省联社工作，并担任河南省联社党委委员、副主任。不过在2020年6月，关奇峰便离开河南省联社，担任河南省政府参事。

在此之前，已有五名河南金融监管官员先后被查，他们分别是：河南银保监局城市商业银行监管处一级调研员亢志刚，河南银保监局一级巡视员李焕亭，中国银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴，中国银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军，中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺。

在上述官员中，有多人曾负责村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构的市场准入、非现场监管和现场检查工作等，也有人所在的部门牵头负责与当地金融监管机构及有关部门的金融监管协调。

河南村镇银行取款难事件上月曝光后引发多方关注。河南已陆续开展相关垫付工作。河南银保监局、河南省地方金融监管局星期五公告称，将自下星期一（8月8日）上午9时起，对四家村镇银行客户单人金额15万（人民币，下同，约3万新元）至25万的开始垫付。这是河南官方展开的第四轮村镇银行客户本金垫付。