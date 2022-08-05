下午察：因意大利面翻车的Hebe

美国众议院议长佩洛西的闪电访台掀起了两岸局势的动荡，还挑动了两岸之间敏感的政治神经。台湾歌手田馥甄（Hebe）也被卷入这场风波中。

田馥甄星期二（8月2日）在社交媒体Instagram发布了动态，其中一个是她坐在阿里山一家餐厅里吃着意大利面的照片，她大概没有预料到的是，这盘意大利面将困扰她好一阵子。

田馥甄星期二在Instagram放出她在阿里山的餐馆里吃意大利面的动态。（互联网）

这个动态发出后，引起了中国大陆网民的关注，但他们的焦点都放到了意大利面上。由于佩洛西是意大利裔美国人，加上动态发布时间正值佩洛西抵台访问当日，田馥甄因此很快就被打上了“台独”的标签。

另外还有一张她走在森林中享受悠闲时光的动态，配上了“很陶醉在那边省省省原来被录影存证我的蠢”一段文字，因配文中包含“省”字，也被认为有台独意识。

田馥甄还放出她在森林中的动态，但配文包含“省”字，被认为有“台独”意识。（互联网）

“田馥甄台独”的话题炸锅后，星期三一度登上微博热搜榜。截至星期五（8月5日），阅读量达到近5000万。田馥甄后来删除了引起争议的动态，但没有作出回应。

不少大陆网民批评田馥甄是“双面人”，要求她不要再来大陆发展赚钱。还有网民翻出她以前发表过的言论，称她的台独思想“有源可溯”。

甚至还有网民挖出田馥甄2010年推出的歌曲《离岛》，称当中许多歌词都透露出台独和“不想被大陆统一”的思想，如“我觉得这样的距离很好，就隔着一片海互不打扰”等，并声称这是田馥甄挺台独的关键证据。中国移动官方音乐门户咪咕音乐随即下架了田馥甄的所有歌曲。

大陆网民将田馥甄的歌曲《离岛》歌词列出，并标注疑似挺“台独”的歌词。（微博）

不过，也有网民认为这样的指控“过于牵强”，“是不是台独，官方有定论”，没有必要搞“文字狱”，乱带节奏。而身处对岸的台湾网民也称，整起事件显得有些荒谬，“唱了一辈子全世界都在学中国话，结果吃个意大利面就翻车”“吃个意大利面会出事，那披萨会不会有事？”

“只有一个中国”台湾艺人清单

在台海两岸因为佩洛西访台而高度紧张的时机，许多在中国大陆发展的台湾艺人包括欧阳娜娜、杨丞琳、郭采洁等星期二在微博主动转发央视新闻的贴文，并在内文写下“只有一个中国”。

大陆网民还整理出了表态“只有一个中国”的台湾艺人清单，其中包含了30名艺人，并点名没有表态的艺人，当中就有田馥甄，还有新加坡歌手林俊杰、孙燕姿、台湾艺人刘畊宏、近日凭综艺节目《乘风破浪的姐姐3》爆红的王心凌等。

大陆网民整理出没有表态“只有一个中国”艺人清单，其中包括林俊杰、孙燕姿等。（微博）

看来，田馥甄被“出征”，恐怕不单纯是发布吃意大利面和“省省省”的动态，没有主动表态“只有一个中国”，也许才是翻车的主因。

从《中国话》到《小幸运》爆红的田馥甄

田馥甄2001年以英文艺名“Hebe”与任家萱（Selina）、陈嘉桦（Ella）组成女子合唱团体S.H.E.，正式出道。

S.H.E.在2007年以一首《中国话》正式打开了她们在全球华人乐坛的知名度。但田馥甄真正打响知名度，是在2010年S.H.E.宣布“单飞不解散”之后。

S.H.E.于2001年成立，并在2007年凭借《中国话》打开了在华人乐坛的知名度。（互联网）

田馥甄2010年起推出《寂寞寂寞就好》《魔鬼中的天使》《小幸运》等多首代表作，在全球华人乐坛抢占一席之地，也在中国大陆爆红。

田馥甄以高冷的形象、甜美的外表、温柔的声线，加上一开始S.H.E.“单飞不解散”的话题度，累积了一大票粉丝。她从2015年起开始在大陆综艺节目出镜，包括《中国好声音（第二季）》《梦想的声音（第一季）》《我想和你唱（第三季）》等。

田馥甄2016年在《梦想的声音》节目上翻唱薛之谦的《演员》，视频在Youtube点击量已超过1900万。（浙江卫视音乐Youtube频道视频截图）

田馥甄不只借这些平台展现歌喉，也展现了自己的人设。有不少大陆网民称，被她在节目中的“低调、乖巧”性格“圈粉”。

不过，演艺生涯至今为止几乎没什么负评和争议的田馥甄，终究没能避过这次两岸政治风波。

不对称的演艺收益

众所周知，中国大陆演艺市场庞大，但同时也包含高风险，尽管如此，还是有不少台湾艺人抗拒不了彼岸潜在的巨额回报。

据上观新闻2018年报道，中国大陆综艺节目依量级大小分为“S级”“A级”“二线”和一般节目类型，其中“S级”对应的艺人片酬单集可达500万元（人民币，下同，102万新元），如果一季节目有10至13期，艺人作为常驻嘉宾的总片酬，至少在5000万元以上。

即使北京2018年对综艺节目片酬颁布“限薪令”，限制一集综艺节目的片酬不可超过80万元，但一季总片酬仍可达1000万元。

相比对岸的台湾，以台湾知名综艺节目主持人吴宗宪为例，他2015年在《正晶限时批》的节目上透露，自己主持一集综艺节目的片酬仅为50万元新台币（约2万3000新元）。

吴宗宪曾透露，自己主持一集综艺节目的片酬只有50万元新台币。（互联网）

德国之声也曾在一篇报道中引述一名台湾音乐人Robert（化名）称，在音乐串流平台兴起后，流量排名前1%以外的音乐人，是很难从中分到利润的。因此，作为一名华语歌手，一般赚钱的方式就是去中国大陆巡演，在那里上架专辑，参加对岸音乐节等。

除了不对称的收益，庞大的市场受众和资金，都是台湾演艺圈所无法比拟，这就难怪台湾明星一窝蜂地想要到中国大陆发展。

耕耘两岸难逃政治争议

台湾艺人在中国大陆，虽然没有太多语言隔阂，政治立场却往往是牵制他们在大陆耕耘的一大问题。

田馥甄此次惹上的争议，并不是个案，耕耘于两岸的艺人难以避开敏感的政治议题，以致他们往往谨言慎行。

在中国大陆讨生活，台湾艺人的言行举止必须符合北京的意识形态；但回到台湾，所谓“亲中”的言论在当地却属于政治不正确。在两岸之间，台湾艺人“里外不是人”。

其中一个例子就是台湾艺人小S（徐熙娣）。她去年8月在社交媒体上称要请参加东京夏季奥运会的台湾选手到家里吃饭，因为用了“国手”一词，遭大陆网民批评是“台独分子”。但她在前年冠病疫情暴发初期批评台湾政府禁止口罩出口时，则被台湾网民狠批“亲中”。

在两岸关系日益紧张、台湾“反中”与大陆“反台独”情绪高涨的背景下，类似于田馥甄的争议，恐怕只会越来越多。