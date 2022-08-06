国台办批曹兴诚：代表不了台民众 注定枉费心机

台湾联电荣誉董事长曹兴诚宣布捐30亿元（新台币，下同，约1.38亿新元）加强台湾国防，中国大陆国台办回应称，曹兴诚的言行“代表不了台湾工商界，更代表不了广大台湾民众”，注定枉费心机。

中国大陆解放军8月4日起对台湾周边海空域实施大规模军演，曹兴诚星期五（8月5日）宣布捐出30亿元，协助加强国防，希望唤醒台湾人不贪财、不怕死，为维护自由、民主、人权而起来战斗。联电方面则称，曹兴诚已从联电退休多年，与联电无关，无从评论。

据大陆央视新闻客户端报道，国台办发言人马晓光当天答记者问时说，佩洛西访台严重损害中国主权和领土完整，严重危害台海地区和平稳定和两岸同胞利益。面对恶意挑衅，大陆采取必要措施反制完全是正义之举、正当之举。

他接着强调，大陆为捍卫国家主权和领土完整所采取的一切必要行动，针对的是“台独”分裂活动和外部势力干涉，绝非针对台湾同胞，目的是从根本上维护两岸同胞切身利益和中华民族整体利益。

马晓光批评说，曹兴诚所言所行歪曲基本事实，疯狂攻击抹黑大陆，为“台独”势力和外部势力张目，代表不了台湾工商界，更代表不了广大台湾民众，注定枉费心机。

他还说，相信绝大多数台湾工商界人士和台湾同胞能够明辨是非，认清“台独”只会给台湾带来深重祸害，认清美国“以台制华”的险恶用心，以实际行动维护和推动两岸关系和平发展。