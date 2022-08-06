秦刚驳白宫谴责：强词夺理倒打一耙

白宫国安会负责人8月4日召见中国驻美大使秦刚，对中国在台海地区开展军事演训活动予以谴责，秦刚回应说，美方诬称中方升级紧张局势，这完全是强词夺理、倒打一耙。事实证明，美方才是台海和地区和平稳定的麻烦制造者。

根据中国驻美国大使馆网站以问答形式刊出的声明，使馆发言人说，秦刚在会见美白宫国安会官员时，严正驳回美方对中方系列军事反制行动的无理指责。

秦刚指出，美方不顾中方事先多次严正警告，执意安排众议长佩洛西访台，严重破坏台海和平稳定和中美关系，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。当前局面责任完全在美方，包括亚细安（中国称东盟）等地区国家在内的160多个国家和国际组织纷纷批评佩洛西访台，重申坚持一个中国原则。美方诬称中方升级紧张局势，这完全是强词夺理、倒打一耙。事实证明，美方才是台海和地区和平稳定的麻烦制造者。

秦刚强调，中国军队在台湾岛附近海域开展系列军事反制行动，是震慑“台独”分裂势力，维护国家主权和领土完整的必要和正当举措，且有言在先。中方言必信，行必果。

秦刚还说，美方应切实恪守坚持一个中国政策，不支持“台独”的承诺，立即采取措施纠正错误，消除佩洛西访台恶劣影响，而不是采取升级行动，进一步加剧台海局势和中美关系紧张。

美国众议院议长佩洛西访台后，中国大陆解放军星期四开始在围绕台湾六个海空域进行“重要军事演训行动”，包括实弹射击演练，以及发射远程火箭炮及常规导弹。

美国国安委员会发言人柯比星期五（5日）在一份声明中说：“中国昨晚采取行动后，我们召见了驻美国大使秦刚，就挑衅行为向他提出交涉”，柯比谴责中国大陆的军事行动。“是不负责任的”。