三亚临时性全域静态管理 约八万名游客滞留

海南三亚市疫情防控工作指挥部星期六（8月6日）消息，当前三亚市疫情防控形势十分严峻，当地将自8月6日凌晨6时起，全市实行临时性全域静态管理。大概有八万多名游客滞留在三亚。

根据央视新闻客户端消息，通告说，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，三亚全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。恢复时间另行通告。

海南省三亚市政府副市长何世刚在星期六的节目中还说，估算大概有八万多名的游客留在三亚。从现在目前病例分布来看，在三亚湾和亚龙湾这两个地方，刚好也是游客最集中的地方，政府强化了对三亚湾和亚龙湾的管控，要求必须要有24小时的核酸阴性证明才能进入，这样能够保证游客比较集中的地方免受或者减少病毒感染的可能性。

何世刚还说，政府也要求旅文等涉旅的部门，包括酒店协会等企业，一定要努力为游客做好服务和安抚情绪，把相关政策告诉游客。同时在旅文部门设立专班，安排专线，专门受理游客的各种诉求，协调他们所涉及的一些涉旅的问题，妥善给他们做好服务。

“三亚发布”微信公众号星期六上午还发出“致全体市民和游客朋友的一封信”指出本轮疫情防控严峻复杂。社区隐匿传播风险大，人员聚集及跨区域活动将增大疫情传播风险。

8月5日17至24时，三亚市新增40例确诊病例、17例无症状感染者。本轮疫情以来（8月1日0时至8月5日24时），三亚累计发现确诊病例375例、无症状感染者62例。目前全市共划定高风险区95个，中风险区50个。