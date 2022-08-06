蔡英文：政府已做好完整应变准备

中国解放军从8月4日开始在台湾周边进行实弹射击等军事行动，台湾总统蔡英文星期五（8月5日）晚在面簿上指责，这是不负责任的做法，并称台湾政府已做好完整应变准备、军队也正全力应对，一定可以确保台湾人的安全。

蔡英文在面簿帖文中转发了台湾国防部制作的影片，感谢军队弟兄姐妹，不分昼夜、坚守岗位，守护台湾。

蔡英文说，中国大陆从星期四起在台湾周边，世界最繁忙的国际航道上，进行实弹射击等军事威胁行动，这是不负责任的做法；邻近的日本经济水域，也遭受到飞弹的侵扰。

蔡英文说，已经严正要求大陆理性自制，任何一个负责任的区域成员，都不应该破坏区域的和平稳定，面对这种无端而起的军事威胁，国际社会正高度关切。

蔡英文表示，政府已做好完整应变准备、军队也正全力应对，一定可以确保台湾人的安全，请民众安心，保持冷静、如常生活。

蔡英文还说，如常的生活不是从天上掉下来的，要代表全体台湾人，深深感谢第一线的军队弟兄姊妹，也请全体台湾人，给军队最大的支持。

蔡英文最后说，面对困难艰险绝不退缩，捍卫主权、守护美丽家园，是不变的坚持，“每一次面对挑战，都让我们更为团结，更加坚韧。现在，我们要再一次团结一起，共同守护我们的国家，守护我们的民主”。

美国众议院议长佩洛西结束访台行程后，中国大陆军方随即展开军事演习，引发外界担忧台海危机重演。台湾前总统马英九星期五呼吁民进党政府解决当前危机，国民党立委江启臣则对总统蔡英文喊话，大陆若真进攻，台湾是否做好了准备。