日媒：苹果要求供应商货物按大陆规定标明“中国台湾”

美国众议院议长佩洛西旋风访台引发两岸高度对峙，美国科技巨头苹果星期五（8月5日）要求供应商确保从台湾到中国大陆的发货严格遵守中国海关规定。苹果供应商台湾和硕星期四被中国大陆海关审查，要求货物纸箱上不得有“台湾”或“中华民国”（台湾的正式名称）字样。

根据日经亚洲网报道，苹果公司告诉供应商，中国大陆海关已经开始严格执行一项长期以来的规定，即由台湾制造的零部件原产地必须标注为“中国台湾”（Taiwan, China）或“中国台北”（Chinese Taipei）。知情人士称，这是表明台湾是中国的一部分。

报道引述消息人士说，苹果公司已经敦促供应商尽快处理好此事，以避免因商品和零部件受到审查而造成的供应中断。

消息人士说，在任何进口申报单、文件或包装箱上使用“台湾制造”（Made in Taiwan）的表述都可能导致中国大陆海关扣留和检查货物。另一名消息人士说，违反这一规定的罚款最高可达4000元人民币（约800新元），最坏的情况是货物被拒收。



消息人士还说，苹果还要求供应商制定应急计划，或在必要时迅速检查并修改从台湾运往中国大陆的包装箱和申报表格上的标注。

不过报道指出，根据供应商和物流公司的说法，这个要求让需要从台湾向中国大陆出口材料或零部件的供应商陷入两难。因为一边是大陆海关的要求，另一边台湾也要求生产的所有出口产品必须贴上“台湾”（Taiwan）或“中华民国”（Republic of China）的标签。

在佩洛西结束访台行程之际，市场传出和硕“大陆厂被迫停工”的消息。和硕副董事长程建中出席了台湾总统蔡英文宴请佩洛西的午宴。

日经亚洲早前引述消息人士称，和硕运往苏州工厂的货物星期四遭大陆海关安全检查，以确定是否违反原产地标签的规定。不过，和硕当天在台湾证交所发布澄清公告称，目前大陆厂区营运一切正常，并无停工或停止出货之事。