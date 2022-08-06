北大学者建议发1.4万亿人民币国债 取消房地产预售制

北京大学国家发展研究院院长姚洋星期五（8月5日）说，下半年稳增长政策重点应在需求侧，建议发1.4万亿元（人民币，下同，约0.29万亿新元）消费特别国债，并称自己赞成取消预售制，但不能简单地取消了之，要有充分的评估。

根据第一财经报道，姚洋在第四届雁栖湖论坛上说，上半年经济增长2.5%，对全年贡献是1.1个百分点。如果下半年经济增速按潜在增速6%来计算，那么折合到全年就是3.3个百分点，全年大概是4.5%的增长速度。

针对通胀担忧，姚洋表示，中国不太可能出现通货膨胀。他提到，将CPI分成食品类和非食品类两项来看，可以看到非食品类的物价水平十分稳定，而食品类上涨很大一部分原因在于猪肉价格上涨。当前消费需求并不旺盛，这种情况下，通货膨胀是不太可能出现的。

姚洋认为，创新已经成为中国经济增长的动力。中国制造业全球占比十年间从18%提升到29%，过去十年，中国通过转换经济增长的动能，从外延式扩张发展变成内涵式发展，这就是创新。在各行各业中涌现出来的隐形冠军和小巨人企业，都是中国创新的重要组成部分。

他以新能源汽车举例称，2021年，中国新能源汽车产销双双突破350万辆，分别达到了354.5万和352.1万辆，同比都增长了1.6倍；2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率为21.6%。中国在电动汽车领域拥有绝对的优势，在世界前十的动力电池厂家里面中国拥有六家，市场份额占56%，这样叠加起来中国的电动车质量上去了，成本下来了，因为有很好的技术。

当前中国经济处于恢复期，需求不足是最大的挑战。姚洋分析，当前消费低迷，投资疲软，尤其是房地产投资大幅下滑。

中国多地停工楼盘出现了“强制停贷”的现象。这一现象也将“商品房预售制度”这个过去多年来备受争议的话题重新推到了公众面前。“我的观点是赞成取消预售制。”姚洋说，预售制不能简单地取消了之，对于这项制度安全退出市场要有充分的评估。

为了扩大内需、刺激消费，姚洋建议，可以参考2020年发行过的“抗疫特别国债”，考虑发放1.4万亿额度的消费特别国债，让各省来认购。认购回去是发消费券、发现金都可以，但要各省自己偿付。可以规定一个最低认购限额，这就避免了强省与弱省差距拉大的问题。

“形式可以多样，我是主张直接发现金，当然不是每个人发一千块钱，主要还是针对那些受疫情冲击比较大的人，失去工作的人，收入急剧下降的人。”姚洋说。