台媒：大陆长春舰星期五早越过台海中线

消息人士透露，有一艘不明舰艇星期五（8月5日）早上越过台湾海峡中线，据推断为中国大陆海军052C舷号150长春舰，台军已采取“近迫”方式驱离。

据台湾中时新闻网报道，台湾军方消息人士透露，被称为“中华神盾”的052C导弹驱逐舰“长春号”星期五出现在台湾本岛西南部，并已穿越台湾海峡中线。台湾成功级巡防舰立即采取“近迫”方式驱离。

台湾海军人士称，过去未曾出现中国大陆解放军潜舰越过海峡中线的情况，因此台湾海军若有侦测到对岸舰艇，通常会采取在约四海里外进行监控。台湾民众星期五提供的照片显示舰艇已经逼近不到1000公尺，显示对方已越过台海中线，台湾海军不得不采取行动驱离。

海军人士也指出，这种情况相当罕见，也显示状况极度紧张。

另外，同一天还发现同级的052D级“南京舰”逼近花莲外海。根据“中国军网”公布，南京舰在花莲和平外海以“赏鲸船视角”逼近。台湾海军济阳级巡防舰兰阳号（935），以约500公尺超近距离在旁监控。

报道称，052C型驱逐舰同级舰共有六艘，四面主动式相位阵列雷达，被称为“中华神盾”。满载排水量达7000吨，配有射程达300公里的鹰击62反舰导弹等武器系统，长春舰是隶属中国大陆解放军东部战区海军驱逐舰六支队的舰艇。