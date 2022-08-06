台学者：大陆对台政策“恐只剩硬的那条腿”

美国众院议长佩洛西访台导致两岸高度对峙。台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文星期五（8月5日）说，以前大陆对台政策是两条腿走路：一条硬（外交胁迫、军事压迫），一条软（社会经济融合），但是，现在恐只剩硬的那条腿，社经融合还能否做到值得关注。

根据联合报报道，佩洛西的访台对台湾安全、两岸关系带来结构性变化。寇健文提出大胆初步观察，大陆对台政策将有结构性转变，以往会寄希望于台湾政府和台湾人民，现在都不寄望，对台政策必会更偏向威吓，以战逼谈。

寇健文提醒，两岸如果发生冲突，台湾社会假如一个月没网路、没电，到底还可不可以撑？另外如果发生军事冲突，后勤医疗是否能准备好，是否算过一旦发生伤亡，是否有足够的备援。一旦两岸之间有更大的压力，台湾能够撑多久，那个才是关键。

大陆军队弹道飞弹星期四穿过台湾上空落于东岸目标区，台湾军队既未加以拦截，也未发放防空警报。台湾政大国际关系研究中心研究员严震生认为，面对大陆大动作台湾若无反应，可能会让国际社会误解台湾“自卫”意识，使声援的实际力道降低。

严震生表示，可理解政府可能是为让民众不要恐慌，因此尽力压低军事威胁感，国防部对飞弹航迹等应是知情而采“密而不宣”，但就外交角度看，对于如此强烈的威胁，台湾应要有最基本的反抗表态。

