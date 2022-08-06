北京庞各庄镇部分居民染诺如病毒

北京市大兴区庞各庄镇部分社区居民8月1日以来陆续出现呕吐、腹泻等症状，部分属因诺如病毒感染引起的急性肠胃炎情况。感染患者多是以家庭为单位，目前传播途径还在调查中。

根据健康时报报道，家住北京市大兴区庞各庄镇的刘女士说，星期五晚上自己的母亲出现了低烧的情况，小侄女也开始腹泻。

庞各庄镇协调大兴区卫生疾控部门于8月1日对供水厂水质进行了采样检测。庞各庄镇政府相关工作人员说，从目前的检测结果来看，供水符合生活饮用水卫生标准，接下来，政府会做进一步的流调工作，找出传播途径。大兴区卫生疾控部门也表示，还将进一步扩大采样检测范围。

据介绍，诺如病毒感染性腹泻症状多为腹泻、呕吐，全人群普遍易感，主要为粪－口传播和接触传播。辽宁大连市公共卫生临床中心感染科副主任医师王汝刚说，诺如病毒的感染性很强，低剂量的病毒就可以让多人感染，虽然感染患者多为轻症，但是对于身体有基础疾病的老年人来说，也有重症的可能性，因此出现症状要及时就医。

王汝刚建议，目前诺如病毒主要以对症和支持治疗为主，一般包括止泻、止吐、补液，稳定内环境等。诺如病毒感染属于自限性疾病，免疫力正常者三天左右症状可消失。在诺如病毒高发季节和发生感染后要做好消毒工作，对于个人来说，不饮用生水、做好杀菌消毒、保持好手卫生是当前比较有效的预防办法。

