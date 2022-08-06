8万名游客滞留三亚 海南省长要求以温度服务获游客理解

中国度假胜地海南三亚市从星期六（8月6日）早上6时起实行临时性全域静态管理，8万多名游客滞留在三亚。海南省长冯飞要求做好疫情、舆情、社情“三情”联动，以有温度的服务获得游客对疫情防控工作的理解和支持。

据《海南日报》报道，海南省星期五与国务院联防联控机制综合组三亚工作组在三亚举行工作对接会，研究讨论三亚市疫情处置和防控工作。

同是海南省冠病疫情防控工作指挥部总指挥的冯飞在会议上说，海南省将聚焦三亚重点人群、重点地区，全面开展核酸筛查；备足隔离点、方舱医院和各类防控物资设备，打赢疫情防控这场大仗。

他要求，三亚要全面提升核酸检测、流调的能力和效率，精准分析研判，提高防控工作的科学性精准性；做好疫情、舆情、社情“三情”联动，建立省市联动工作机制，畅通群众反映诉求渠道，及时回应社会关切，解决问题，以有温度的服务获得游客对疫情防控工作的理解和支持。

据海南省卫健委星期六数据，海南省星期五新增262例本土确诊病例，其中三亚市229例。从8月1日至5日，海南已累计通报426例确诊病例，其中三亚市375例；本土无症状感染者77例，其中三亚市62例，成为这波疫情核心区域。

据澎湃新闻报道，引发这波疫情的是奥密克戎变种毒株BA.5.1.3。感染者基本上都与三亚市崖州中心渔港相关联，渔民、渔船、渔港等成为排查重点。

三亚市政府副市长何世刚称，在实施临时性全域静态管理后，估算大概有8万多名的游客留在三亚，在这个艰难时刻，三亚作为旅游城市，更要对滞留在三亚的游客，有更多的关心和做好相关的服务。

此外，何世刚还称，本轮疫情目前已外溢至海南省内外，包括重庆、广东，以及海南省内的八个市县。