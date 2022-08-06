解放军军舰靠近台东 可见花莲发电厂烟囱

中国大陆解放军东部战区星期五（8月5日）继续在台湾周围海空域联合演训，大陆官媒发布的解放军舰机靠近台湾海岸线的照片引起舆论关注，照片显示，解放军舰艇抵近台湾本岛，与台湾舰艇近距离对峙。中国大陆军事专家称，解放军水面舰艇如此靠近台湾海岸线是以往没有过的。

据新华社星期五报道，当天东部战区按计划继续在台湾北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训，检验提高战区部队联合作战能力。

报道称，东部战区海军10余艘驱护舰艇当天在台湾周边海域展开联合封控，连续组织昼夜间模拟对陆打击、综合攻防、联合反潜等实战化演练，提升舰艇核心作战能力。多艘护卫舰、导弹艇和多个机动岸导火力单元对海上重要目标实施火力追瞄，展开模拟突击。

新华社8月5日发布东部战区在台湾周边海空域开展实战化联合演训照片，称“战机在执行抵近慑压任务”。（新华社）

东部战区当天在官方微博发布的消息称，东部战区空军持续出动歼击机、轰炸机、预警机、电子侦察机等多型战机赴台岛周边实施制空作战、支援掩护、空中打击、侦察预警等实战化演训。

东部战区配发视频，称执行任务的飞行员在“目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉”。（东部战区官微视频截图）

东部战区也配发视频，称执行任务的飞行员在“目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉”。

大陆官媒和军方发布的解放军军机和舰艇照片引起关注，新华社的图片说明仅称“战机在执行抵近慑压任务”“从我舰拍摄的台舰近景”，但观察者网的报道称，照片显示，解放军舰艇抵近台湾，台湾海岸线肉眼清晰可见，并称在解放军舰艇与台湾岛之间，“只隔着一艘老旧台舰”。

新华社8月5日发布东部战区在台湾周边海空域开展实战化联合演训照片，称这是从大陆舰艇拍摄的台舰近景。（新华社）

澎湃新闻引述军事专家韩东报道称，“根据官方公布的视频，飞行员接受采访时表示，当天执行了抵近慑压任务。飞行员在座舱可以看到宝岛的海岸线，这说明距离非常近。”

在官方发布的军舰航行照片中，一名解放军士兵在军舰甲板上手持望远镜观察，照片近处是一艘舰艇，远处则是海岸线和山脉，海岸线上的白色柱状建筑物依稀可见。

韩东指出，有网友分析认为陆地上的白色建筑物可能是花莲县发电厂的烟囱，不管具体位置在哪里，反正军舰是在靠近台岛海岸线的海域航行，在如此近距离航行很可能也是解放军水面舰艇以往没有过的。

根据台媒报道，解放军公布的照片中，背景中可见的烟囱，就是花莲和平火力发电厂的烟囱。当地渔民从照片中推估，解放军军舰距离岸边只有16海里（30公里），已经非常靠近。

观察者网称，画面中这艘台舰舷号为935，是台海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935），舰龄已有51年。

兰阳号前身是美国海军诺克斯级护卫舰“约瑟夫·休斯”号，1970年3月下水，1971年4月服役，1994年6月从美军退役。上世纪90年代初，美军将八艘舰况较好的诺克斯级护卫舰移交给台军。“约瑟夫·休斯”号随后更名为“兰阳”号，1995年8月重新在台军服役，主要用于反潜作战。