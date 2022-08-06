王毅见俄外长：反对霸道霸凌的假秩序

中国国务委员兼外长王毅星期五（8月5日）与俄罗斯外长拉夫罗夫见面，强调要维护以联合国宪章宗旨原则为基础的真秩序，反对霸道霸凌的假秩序。

据中国外交部星期六发布的消息，王毅于当地时间星期五在柬埔寨金边出席东亚合作系列外长会期间应约会见拉夫罗夫。双方同意保持战略协调，深化务实合作。

王毅首先阐述了中国大陆在台湾问题上的立场，并赞赏俄罗斯第一时间重申坚定支持“一个中国”原则，反对任何侵犯中国主权和领土完整的行径，展现了中俄战略协作的高水平。他表示，中国愿同俄罗斯一道，更有力地维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，更有效地实现持久安全与持续发展。

王毅称，当前形势下，中俄应共同促进地区发展，加大同地区国家抗疫、卫生健康、互联互通、数字经济、绿色低碳发展等领域互利合作，打造稳定可靠的区域产业链供应链；支持“亚细安·印太展望”坚持独立自主；引导地区国家坚持追求“共同、综合、合作、可持续”的真安全，不要唯我独尊、崇尚对抗的假安全；加强“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作，与“大欧亚伙伴关系”倡议形成合力。

根据中方新闻稿，拉夫罗夫称，美国一向横行霸道，其霸权政策与国际社会共识背道而驰，注定没有前途。俄罗斯愿同中国一道，共同维护国际法、联合国宪章的宗旨和原则。

双方还就金砖合作、伊朗核、朝鲜半岛局势等共同关心的国际地区问题交换了看法。