台中科院副院长猝逝 曾督导导弹生产

台湾中山科学研究院副院长欧阳力行星期六（8月6日）早上因心脏病发，在屏东恒春的民宿中猝逝，终年57岁。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，欧阳力行星期五到屏东九鹏基地视察，当天傍晚6时入住屏东恒春民宿。原定欧阳力行星期六早上将代表中科院参加于屏东满州举行的原民收获季活动，再前往中科院的药柱厂视察。但欧阳力行星期六早不见人影，幕僚7时20分到房间查看才发现欧阳力行躺在床上不省人事，已无心跳呼吸，手上握有药物。

恒春镇警方及卫生所到场后，确认欧阳力行于早上7时23分身亡，未送医抢救。

恒春分局建民派出所副所长王金宗指出，经调阅现场监视器及初步侦查房间内部，并无发现有打斗痕迹或外力侵入状况，死者身上也没有受伤，因此排除他杀可能。

据欧阳力行的家属透露，欧阳力行患有心脏病史且装有心导管支架。在恒春镇卫生所主任到场协助行政相验程序后，判定死因为心肌梗塞、心绞痛，并开立死亡证明。家属对死因无意见。

中科院星期六在声明中称，欧阳力行任职期间戮力从公，勇于任事，中科院深感哀恸，并已安排专人陪同家属并协处后续治丧事宜。欧阳力行的遗体随后将由中科院负责送回他桃园市的住处。

欧阳力行生于1965年，拥有美国华盛顿大学流体力学博士学位，曾任台湾陆军导弹基地勤务厂厂长、军备局管理处长，国防大学管理学院院长、军备局副局长等职务。今年2月欧阳力行自台湾国防部军备局少将副局长届龄退伍，转任中科院副院长，督导各型导弹生产工作。