三亚回程机票暴涨 直飞上海公务舱一万多人民币

中国度假胜地三亚疫情形势严峻，星期六起实行临时性全域静态管理。三亚直飞上海当天机票一票难求，经济舱票飙到了全价，公务舱回程机票高达一万多（人民币，下同，约2000新元）。多家航司也纷纷发布针对三亚进出港航班的特殊退改签政策。

根据澎湃新闻报道，携程信息显示，8月6日10点半左右，当天三亚直飞上海的航班仅有春秋和南航两班航班，且都只剩一张票，春秋航班仅剩的一张票为经济舱全价3160元，南航为公务舱全价1万5840元。之后几日三亚飞上海也不便宜。

8月6日11点左右，携程app显示，7日、8日三亚直飞上海的经济舱几乎都为全价票，7日票价（含公务舱）从3000多元到1万多元不等。8日票价从1000多元到3000多元不等。

吉祥航空消息，这两天都保持每天两班上海虹桥三亚往返、一班南京三亚往返、一班深圳三亚往返的航班。

吉祥8月4号根据当地防控要求发布关于三亚出港旅客的核酸要求通告，同步发布了三亚航线进出港航线免费退改签规则。后续也将根据疫情变化与防控要求，视情调整航班运行，配合疾控部门做好疫情防控。

南航方面也发布了针对三亚进出港航班的特殊退改签政策。

三亚市从星期六早上6时起实行临时性全域静态管理，8万多名游客滞留在三亚。海南省长冯飞要求做好疫情、舆情、社情“三情”联动，以有温度的服务获得游客对疫情防控工作的理解和支持。