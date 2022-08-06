王毅：域外大国不当介入是影响南中国海稳定最大风险

中国国务委员兼外长王毅当地时间星期五（8月5日）说，中国从未改变主张依据，也未调整主张范围，更不存在过度声索。王毅指出，当前影响南中国海和平稳定的最大风险是域外大国的不当介入和频繁干扰。

根据新华社报道，王毅在金边出席第12届东亚峰会外长会时说，中国在南中国海问题上的立场主张有充分的历史和法理依据。中国从未改变主张依据，也未调整主张范围，更不存在过度声索。中国与亚细安国家坚持根据《南海各方行为宣言》，通过双边磋商和谈判妥处分歧。多年来，同亚细安国家一道维护了南中国海的总体稳定，为各自发展振兴提供了稳定发展环境。

王毅表示，当前影响南中国海和平稳定的最大风险恰恰是域外大国的不当介入和频繁干扰。很长时间里，美方对中国在南中国海的主权和权益主张没有提出任何异议，表示在南中国海岛礁主权归属问题上不持立场，现在转而全盘否定中国的立场主张，这在逻辑上、法律上、公理上都站不住脚。

王毅反问，如此根据自身政治需要，随意改变既有的政策，大国信誉何在？将来怎么取信于人？他说，最近几年，越来越多的美舰机频繁出现在南中国海海空，中国和南中国海沿岸国都不禁要问，美方到底要做什么？域外国家应恪守本分，切实尊重地区国家为维护南中国海和平稳定作出的努力。

王毅还说，中国同亚细安国家正在加快“南海行为准则”磋商，将为打造《宣言》的升级版，达成有实际意义、有效的地区规则共同努力。

