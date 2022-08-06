三亚为滞留游客提供半价续住酒店服务

中国度假城市海南省三亚市正实施临时性全域静态管理，导致8万名游客滞留当地。三亚市将为这些游客提供半价续住酒店服务。

综合央视新闻、澎湃新闻等报道，海南省三亚市星期六（8月6日）下午召开新闻发布会，介绍疫情防控最新情况。

市政府在会上介绍，三亚已成立订单退订工作专班，酒店将为滞留在住游客提供半价优惠续住服务，游客在完成七天风险排查和评估后即可离岛。

市政府还称，为了提升单日核酸检测量能，三亚市紧急筹建南繁基地实验室，星期六即可投入使用，日检能力为8万管；同时已开始筹划建设气膜核酸实验室，日检测能力可达10万管。

据海南省卫健委星期六数据，海南省星期五新增262例本土确诊病例，其中三亚市229例。从8月1日至5日，海南已累计通报426例确诊病例，其中三亚市375例；本土无症状感染者77例，其中三亚市62例，成为这波疫情核心区域。

为了遏制疫情持续蔓延，三亚市从星期六早上6时起实施临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。

三亚市铁路部门已对三亚地区全部做了禁售处理，市民不能通过铁路离开三亚。另外，各大旅游平台和企业也紧急启动三亚旅行、酒店等订单的退改。