赵少康叹台湾神奇：平时如战时 战时如平时

中广董事长赵少康星期六下午在面簿发文说，解放军现在包围台湾实弹演习，全世界都以为解放军要打过来了，台湾还是歌舞升平。最近汉光演习，没有飞弹打来却空袭警报大作，等到真的飞弹打过来，反而装没事，平时如战时、战时如平时，台湾真是一个神奇的地方。

赵少康说，之前全世界都说台海快开战了，台湾却老神在在，不以为意。现在解放军真的包围台湾实弹演习了，全世界都以为解放军要打过来了，甚至有外国公司要撤离员工了，台湾还是歌舞升平，无动无感。

他说，四颗东风飞弹从台北上空飞过，台湾国防部不吭不响，最近汉光演习，没有飞弹打来却空袭警报大作，等到真的飞弹打过来了，反而装作没事，真是平时如战时、战时如平时。

赵少康还说，台湾南部海钓船被抢租一空，因为太多人要搭船出海看解放军的军舰，他们说：96年没有拍到，这次一定要拍到。全世界遇到这种状况，股市一定崩盘，只有台湾不但没跌，昨天反而大涨300多点。

赵少康说：“当全世界都在为台湾担忧的时候，台湾反而很淡定：反正不会打，你们紧张什么？而且就算真打了，我们又能怎样？”

他说，实弹演习第二天，周五晚上有朋友请客，满满一大桌17个人，大吃大喝到10点多，周六中午他和家人在新光三越夜上海午餐，餐厅满满客人没有虚席，只见高谈阔论、大块朵颐，没有人在讨论演习。

赵少康最后说，华盛顿会感到奇怪，北京一定更不解：台湾人到底是怎么了？他最后感叹：台湾真是一个神奇的地方。

