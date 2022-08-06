北京将大力发展保障性租赁住房

北京星期五（8月5日）发布的《住房和城乡建设发展白皮书（2022）》指出，将大力发展保障性租赁住房，缓解新市民和青年人等、城市基本公共服务人员以及首都各类人才等群体的住房问题。

据新华社报道，白皮书数据显示，2021年北京建设筹集政策性住房6万1003套，超额完成全年5万套任务。其中，集体土地租赁房1万1899套，公租房3251套，共有产权房7042套，定向安置房3万8811套。

白皮书指出，当前北京市住房保障体系还有待继续完善，保障房整体供应不足，保障性租赁住房处于起步阶段，和运营管理机制仍需进一步完善。白皮书还提到，2022年，北京将完善保障房房源长效筹集机制，建立促进多主体投资建设保障性租赁住房体制机制，优化审核分配机制。

在政策体系方面，白皮书称，北京将加快完善以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房和安置房为主体的住房保障体系，多渠道满足群众住房需求。同时，大力发展保障性租赁住房，有效缓解新市民和青年人等、城市基本公共服务人员以及首都各类人才等群体的住房问题。

另外，针对“三城一区”（指中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城和北京经济技术开发区）、大学城、临空经济区等重点功能区、科研领域、发展产业等人才集中区域，研究相应住房支持政策。