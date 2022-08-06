消息：香港从非洲入境人员至少测出30起疟疾病例

香港从上个月至今已累积通报30起疟疾输入病例，两人死亡。有消息称，香港从100名非洲抵港人士中至少再测出30人感染疟疾，均被送往治疗。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”报道，消息人士透露，香港当局已为检疫酒店内近100名的非洲抵港人士抽血检验，发现其中的三分之一，即至少30人被验出带有疟疾病毒。他们将获安排送往不同的公立医院如广华医院、伊利沙伯医院等治疗。

另外，有上百名中国工人星期五抵港，他们全被安排入住位于湾仔的香港丽悦酒店进行医学监测。

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君称，最近疟疾个案的情况令人担心，大部分患者从非洲几内亚抵港，部分病例分布于六、七间检疫酒店，其中包括油麻地香港海景丝丽酒店。

她还说，大部分患者属“恶性疟疾”，可引致严重情况或死亡，当局会向患者的同行人士作医学监察，如出现病症会尽快送院，无病症的则做血液测试。

据香港医管局星期五公布，目前有19名男病人在公立医院留医，其中一人情况危殆，其余情况稳定；有八人正入住玛嘉烈医院、两人入住伊利沙伯医院，其余九人留医广华医院。

香港医管局总行政经理刘家献星期五说，医管局已紧急采购有关药物，并由专家评估需要多少药物储备，目前数量充足；如有需要将会把病人送入隔离设施，但他强调，疟疾主要经蚊传染，并非如冠病般以空气传播，而医管局已做到最高级别的防蚊措施。

港大感染及传染病中心总监何栢良星期五在《千禧年代》电台中说，香港以往平均每年有20至30起疟疾个案。由于过去三年入境旅客减少，个案一直维持在个位数，但这次一个多月内出现30起个案，而且均来自几内亚，来自同一公司员工，事件并不寻常。

他补充道，香港有小量可传播疟疾的蚊子品种，因此港府不可坐视不理，须立即开展流行病学跟进，包括预防患者留港期间被叮咬等。