中国海巡06结束为期七天海上巡航行动

中国大型海事巡航救助船“海巡06”轮星期六（8月6日）结束了为期七天的海上巡航行动，这也是“海巡06”轮列编以来首次长时间、大航程的海上巡航执法活动。

据央视新闻报道，海巡06轮从大陆距离台湾本岛最近的平潭出发，最远抵达闽粤交界海域。在海上巡航执法活动中，“海巡06”轮带领漳厦泉三地海事部门以及相关涉海单位的11艘执法船艇、一架专业救助直升机、80余名执法人员，对海坛海峡、湄洲湾、厦门湾、东山湾等海域进行全方位巡查。

巡查重点对福建沿海南北航线、水上水下活动施工区、大型船舶进出港航道、非法采运砂船活动多发区、渔业养殖密集区、海上风电场以及大陆向金门供水海底管道等水域开展执法检查，与专业救助直升机开展首次海空联合搜救演练，对违反通航秩序、休渔期违法捕捞等行为进行打击。

报道称，“海巡06”轮本次巡航执法活动，不仅有效提升了海事监管执法力度，在制止纠正船舶违章违法行为，消除水上交通安全风险隐患，优化通航环境，保障物资运输通畅和重要航运通道安全等方面发挥重要作用。

此外，执法活动也检验了“海巡06”轮“陆海空天”一体化数据交互、通信协调和联动指挥能力，强化了海事执法人员对先进装备设备的熟悉和运用，增进了相关涉海单位的协调互动。