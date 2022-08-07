新华社列佩洛西六宗罪 称必受历史审判和清算

针对美国众议院议长佩洛西争议性访台，中国大陆官媒新华社星期六（8月6日）发文列举佩洛西六宗罪，包括背信弃义、践踏法治、破坏和平、干涉内政、政治操弄，以及以权谋私，并强调她必将受到历史公正的审判和清算。

这篇超过3000字的文章首先指责佩洛西背信弃义，批评她窜访台湾严重违反美国在中美三个联合公报中所作承诺。“美国作为一个国家，对外政策只能有一个。美国国会众议院作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府的一个中国政策，不与中国台湾地区进行任何官方往来。”

文章接着说，佩洛西是美国第三号政治人物、仅次于副总统的美国总统第二顺位继承人，其以任何形式任何理由赴台活动，都具有高度政治敏感性，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅，都是对美国政治承诺的背弃。

文章也指佩洛西访台是破坏和平的举动，并认为这是美国纵容支持“台独”分裂势力的最新例证，美国应该必须为此负全部责任。同时，她访台期间在民主人权、香港、西藏、新疆、宗教等问题上对中国污蔑抹黑，不仅体现了她一贯的反华立场，也粗暴干涉中国内政。

“佩洛西对于美国国内千疮百孔的问题视而不见，不关心本国人民的生计福利，却沉迷于重复那些早已被无数事实揭穿的世纪谎言，充分暴露了其反华政客的丑恶嘴脸。无论她以什么方式作秀，最终都将是竹篮打水一场空，只会在历史上留下更多美国粗暴干涉别国内政的丑陋记录。”

文章最后强调，美国中期选举将至，民主党深陷颓势，民主党籍的佩洛西妄图借打“台湾牌”获得“政治加分”，留下所谓政治遗产。但这些成果均是“个人的、象征性的、短期的”，而造成的地区安全局势紧张等严重后果和影响则是长期的，对中美两国关系的损害是深远的。

佩洛西星期二（2日）在北京严厉警告声中访台。随后，除了解放军在台湾海峡采取大规模的军事演训行动作为回应，中国外交部星期五（5日）也宣布，暂停和取消中美在军事、司法、气候变化等领域的八项沟通机制和合作，并对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。