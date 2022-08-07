美媒：中国军事高层没回应美官员多次来电

美国媒体Politico星期五（8月5日）引述三名知情人士说，在台海局势升温之际，中国军事高层官员本周没有回应美国防长奥斯汀和参谋长联席会议主席米利等官员的多次来电。

据Politico报道，美国官员与专家认为，中国沉默以对是短视和鲁莽的举动，而且为本已紧张的局势增加升温风险。

美国五角大楼新闻秘书布莱希尔（Todd Breasseale）电邮回复Politico说，奥斯汀一再强调与中国军事高层完全打开沟通渠道的重要性，以避免任何误判，“这点始终未变”。

美国众议院议长佩洛西星期二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从星期五中午开始在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，至星期天（7日）中午结束。

此外，在佩洛西离台的第二天，中国外交部宣布针对佩洛西不顾中国强烈反对和严正交涉，“执意窜访中国台湾地区”，对美国实施八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议。

中共中央军委联合参谋部参谋长李作成曾在7月7日与米利进行视频通话。

李作成当时强调，中国在事关国家核心利益的问题上，没有任何妥协退让的余地，如果有人肆意挑衅，就必然遭到中国人民坚定的反制回击；中国要求美国停止开历史倒车，停止美台军事勾连，避免冲击中美关系和台海稳定。中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。