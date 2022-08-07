阿里巴巴自上市以来首现收入下降

阿里巴巴昔日势不可挡的增长势头终于失去了动力，这家中国领先的电商公司自2014年上市以来首次未能实现收入增长。

据《华尔街日报》报道，总部位于杭州的阿里巴巴星期四（8月4日）公布，其4至6月的收入相当于307亿美元（约424亿新元），较上年同期下降0.1%。

阿里巴巴将收入下降归咎于中国冠病疫情反复，称其主要的国内电商业务在4月和5月受到了疫情相关的供应链和物流所受干扰影响。

阿里巴巴首席执行官张勇在与投资者召开的电话会议中说，虽然看到了消费逐步复苏的迹象，但他认为这还需要更多时间才能完全发挥作用，消费信心、人气才能完全恢复。

中国坚持实施动态清零政策，受此影响，中国经济增长在第二季度显著放缓，第二季度国内生产总值同比仅增长0.4%，创下两年多来的最低增速。

另据《金融时报》，由日本亿万富翁孙正义领导的软银集团（SoftBank Group）今年通过预付远期合约，已出售所持的约三分之一阿里巴巴股份，共套现220亿美元（303亿新元）。

据报道，软银正越来越多地利用这种衍生品筹集现金，同时保留继续持有股份的可能性。软银至今已通过预付远期合约（prepaid forward contracts），出售所持的超过一半的阿里巴巴股份。

这可能会让软银在阿里巴巴的股份，缩减至保留它董事会席位的门槛以下，并导致软银无法继续在财务报表中，列入来自阿里股份的收入。

