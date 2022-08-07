解放军军舰距花莲和平发电厂约11.78公里

在中国大陆战机与军舰持续突破海峡中线而且抵近台湾本岛海岸线之际，大陆科技公司世通亨奇公布了一张卫星图，称解放军南京舰星期五（8月5日）在台湾花莲附近海域活动，距离花莲和平火力发电厂的距离仅约11.78公里。

世通亨奇星期六（6日）晚在官方微博公布了一张由SAR卫星于8月5日拍摄的卫星图。世通亨奇说，根据多域态势系统的追踪，“8月5日我军南京舰在花莲附近海域活动，距离花莲和平火力发电厂的烟囱直线距离约11.78公里”。

大陆官媒《环球时报》报道，11.78公里的距离，意味着解放军军舰已进入了台湾的12海里（约22.22公里）领海之内。

据花莲和平火力发电厂在官网的介绍，该厂位于花莲县秀林乡和平村和平工业区内，安装两部装置容量66万千瓦燃煤机组，总发电装置容量132万千瓦。电厂的烟囱高达250公尺，烟囱上画有台湾原住民图腾。

此前，在新华社发布的一组照片中，有一名解放军士兵在军舰甲板上手持望远镜观察，照片近处是一艘舰艇，远处则是海岸线和山脉。同时，海岸线上还有一个白色柱状。

据台湾《联合报》报道，这个白色柱状后来被证实就是花莲和平火力发电厂的烟囱；花莲渔民根据新华社照片推测，解放军军舰距离台湾海岸线约16海里（约30公里）。

