中国7月出口增速超出预期 为经济提供支撑

中国7月出口增速快于预期，打破了全球需求减弱对贸易构成压力的预期，也为因抗击冠病疫情和应对房地产市场低迷的中国经济提供了支撑。

据彭博社报道，中国海关总署星期日（8月7日）公布的数据显示，7月以美元计价的出口同比增长18％，至3329.6亿美元（约4601亿新元），高于彭博调查中值14.1％的预估中值；6月出口同比增长17.9％。

7月进口同比长2.3％，低于4％的预估中值，6月为增长1％。7月贸易顺差为1012.6亿美元。

彭博社引述Pinpoint Asset Management总裁兼首席经济学家张志伟说：“中国的出口增长再次令人惊喜。强劲的出口增长继续帮助中国经济，因为国内需求依然低迷。”

张志伟也表示中国的出口增长出人意料地强劲，“有助于提升对人民币汇率的信心，进而有助于遏制资本外流”。

在冠病疫情期间，出口一直是中国经济增长的一个重要因素。但外部不确定性上升，包括全球经济放缓和发达国家内部的高通胀等，都表明出口对经济的贡献将在今年减弱，这使得已经承受巨大压力的中国经济形势变得更加复杂。

据报道，随着疫情防控放松并进一步缓解生产和物流的瓶颈，中国经济在7月继续反弹。不过，复苏依然脆弱，并受到房地产行业困境、仍然疲弱的内需和新的疫情暴发拖累。

中国官方今年初为全年经济定下5.5％左右增长目标，但上个月出炉的上半年国内生产总值（GDP）同比仅增长2.5％，经济师普遍认为中国无望实现全年经济增长目标。