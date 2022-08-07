腾讯减持华谊兄弟 持股比例降至不足5%

中国影视巨头华谊兄弟8月6日公告称，近日接到腾讯出具的《简式权益变动报告书》，腾讯自8月2日至8月4日累计通过大宗交易方式和转融通证券出借交易导致持股比例变动，在华谊兄弟持股比例由7.942441%降至4.999997%。

据财新网报道，具体来看，腾讯通过大宗交易方式减持5389.33万股华谊兄弟股份，交易价格为每股2.2元（人民币，下同，约0.45新元），若以此计算，腾讯可套现近1.19亿元。腾讯还将所持一小部分股份参与转融通证券出借，约占公司总股本0.99%。两项合计，腾讯减持数量近8163.8万股，占华谊兄弟总股本的2.94%。

截至一季度末，华谊兄弟创始人王忠军为公司第一大股东，持股比例16.88%，其兄弟王忠磊持股3.35%；腾讯持股7.94%，阿里创投持股4.47%，马云持股3.6%，阿里创投与马云为一致行动人，合计持股8.07%。此次减持后，腾讯不再是华谊兄弟持股5%以上股东。

在监管和增长放缓的影响下，腾讯自身也正处于战略调整的关键阶段，根据新的市场环境重估外部投资。除华谊兄弟外，腾讯近期已减持多家投资近十年的公司。1月，腾讯减持有“东南亚小腾讯”之称的冬海集团，套现近30亿美元；4月，腾讯减持步步高，持股比例同样降至5%以下。6月，在新东方通过直播带货股价大涨之后，腾讯旋即卖出大部分持股，套现超过6亿元。

财新网说，影视公司已是中国A股低估值板块，在监管影响、疫情冲击线下观影等因素之下，风险加剧。华谊兄弟自身业绩并不乐观，股价一蹶不振，目前正徘徊在每股2.5元左右的历史低位，公司市值近70亿元。

在腾讯注资华谊兄弟前，公司最大的外部股东是阿里巴巴。2011年5月，腾讯以4.46亿元的对价接盘马云、虞锋、江南春、高民、王育莲五位股东减持的2780万股公司股票，由此持有华谊兄弟4.6%的股份，成为公司第四大股东，仅次于马云。

此后，互联网公司意图从上游内容端、下游终端全面进军影视行业，为自身生态布局内容，华谊兄弟作为当时崛起的电影公司龙头，获得腾讯加注。2014年11月，华谊兄弟以定向增发的形式引入腾讯接近13亿元投资，腾讯持有公司近8.08%的股份，成为华谊兄弟第二大股东，双方开展战略合作，此后一直未减持华谊兄弟股票。

2020年冠病疫情暴发，电影行业遭受重创，已经连亏两年的华谊兄弟抛出融资计划纾困。2020年4月，上市公司拟通过定增向阿里、腾讯等老股东非公开发行股票，募集不超过22.9亿元资金，用于补充流动资金及偿还借款。但此计划在经过多轮问询之后被中止。