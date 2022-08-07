香港专家：若BA.5成主流病毒 或重上万例“小高峰”

香港感染冠病奥密克戎BA.4或BA.5的病例继续增加，初步病例已达到9.8%。香港政府专家顾问许树昌星期日（8月7日）说，如果BA.5取代BA.2成为香港主流病毒株，每日新增确诊病例有可能再次达到一万例，重上“小高峰”，但未必会大幅推高重症及死亡率。

据香港中通社报道，许树昌在电视节目中说，近日香港确诊数字维持在4000至5000例水平，看似见顶，但病毒实时繁殖率超过1.2，数值或会继续上升。

不过，在香港冠病疫苗接种率高，以及社交距离措施等背景下，他相信未必会如预期飚升得很高。

许树昌也相信香港不少市民有混合免疫抗体，即使进入秋冬季，未必会造成大型暴发。但如果再出现新变异病毒，就可能会引致新一波疫情。他强调，最重要的是接种三针疫苗，高危组别及高暴露群组人士要接种四针。

香港目前50岁或以上合资格人士已可接种第四针，许树昌说，曾经接种或受感染的人士，体内抗体水平会在3至6个月后逐渐回落，因此，他认为打第四针只是时间问题，不排除日后其他年龄组别的人士都要打第四针。

至于有消息说香港短期内将公布缩短检疫期的安排，许树昌认为，这不会为香港疫情增加风险，但他强调要通过基因排序分析，持续监察新变异病毒是否会流入香港。