台军方澄清屏东重炮射击演练非针对大陆军演

台湾军方证实，陆军将于本周在屏东枫港进行重炮射击演练，但强调此次为台军年度例行演训，并非针对中国大陆的军事演习。

综合东森新闻台和新头壳新闻网报道，中国大陆不满美国众议院议长佩洛西访台，自8月4日起派解放军对台周遭七处海空域进行实弹军事演习，台湾国防部高度戒备，并宣布将在本周开展例行演训，以验证部队战力。

台湾军方星期天（8月7日）说，第四作战区将于8月9日、11日在屏东枫港进行重炮射击演练，届时43炮指部、333旅、花莲防卫指挥部、东部地区指挥部、海巡署等单位，将出动78门155榴弹炮、6门120迫炮实弹射击。近日陆航兵力已陆续进驻屏东一带进行整备。

由于台湾国防部近日高度戒备大陆军方实弹演习，包括海军海锋大队官兵24小时加强戒备，透过联合情监侦，以岸置雄风二型反舰导弹待命追瞄大陆军方，并实施相关演练等，因此此次陆军的重炮射击演练，被联想是针对近期解放军演习而来。

但台湾军方澄清并强调，此次非针对大陆军演，而是台军年度例行性的演训。

据悉，台湾军方每年暑假至9月间都会在车城、枋山一带进行“天雷操演”，今年的操演也早在7月22日就发函给各单位，指出陆军将在枫港地区进行实弹射击，时间从8月9日开始至8月12日才结束，提醒船只、航空器等避开该处海、空域管制范围，以策安全。

此外，台湾军方也预定于9月5日在屏东展开年度的联勇操演，届时不仅联兵营狙击手、战车、云豹甲车、迫炮等将进行实弹射击，也会出动陆航超级眼镜蛇直升机、AH-64E阿帕奇攻击直升机。