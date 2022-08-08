网传台北故宫转运文物至美日 故宫官方辟谣 

中国大陆环台军演引发对台湾军事冲突的紧张，而战争下如何安全撤离文物的话题也再度浮上台面。针对大陆媒体称台北故宫博物院进行了文物转移的报道，台北故宫星期天（8月7日）辟谣称“绝无此事”。

多家大陆媒体星期天发布消息称，蔡英文政府预计从故宫的70万件国宝当中，挑选9万件最昂贵的文物转移至美国、日本以寻求保护，“台当局准备把台北故宫文物全转移到美国”话题也一度登上热搜。

大陆网民称，这些文物是中华五千年的历史传承，送出国后“就很难要回来了”，更称蔡英文为“历史罪人”、“愧对祖宗的不孝子孙”。

台北故宫博物院星期天晚间在官方面簿辟谣，说“今日网路流传政府准备自故宫近70万件藏品中，挑选9万件精品转移至美国、日本以寻求保护乙事，本院严正澄清绝无此事，敬请民众勿听信及散播假消息。”

据中时新闻网报道，今年3月台湾立法委员曾在提到，鉴于乌克兰战乱案例，台北故宫必须对大陆可能武力攻台引以为戒。当时故宫院长吴密察称，故宫针对紧急灾害做过许多相关演练，但都是以火灾、水灾、地震为主，“没做过有关战争的演练”。

吴密察星期日接受采访时称，7月底已有举行战争时的演练疏散计画，但相关细节事涉文物安全，不便对外说明。

台北故宫博物院前院长冯明珠则说，故宫原有的库房就很安全，保护文物的关键在于把文物留在原地；她还称即使现在战争来临，“不会有人刻意炸故宫、毁国宝，而故宫位址在很安全的地带，就连地震也很安全。”

美国众议院议长佩洛西星期二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从星期五（5日）中午开始在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，至星期日中午结束。