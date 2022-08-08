中国大陆国防部：反制合理适度 美须承担严重后果

美国众议院议长佩洛西结束访台后，中国大陆外交部对美国采取八项反制措施，其中包括取消中美军事交往三项措施。大陆国防部称，这些反制措施是对美台挑衅的必要警示，是合理且恰当适度的，坚决反对美国借此对外炒作。

据大陆国防部微信公号“国防部发布”星期一（8月8日）消息，国防新闻发言人吴谦答相关记者问时称，目前台海形势紧张局面，完全是美方主动挑衅、一手制造的，美方必须为此承担全部责任和严重后果。

吴谦说，大陆曾就中美两国两军关系、台湾问题等表明严正立场，特别是针对美国会众议长佩洛西窜访多次严正交涉，美方却说一套、做一套，纵容支持佩窜访，蓄意制造台海紧张局势。

吴谦指出，针对美方恶劣挑衅行径，大陆宣布了八项反制措施，其中包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议。他说，“中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示，对国家主权和安全的正当捍卫，完全合理、恰当适度。”

吴谦还强调，大陆坚决反对美方一面制造危机，一面又声称要管控危机，为其错误言行和挑衅举动找托词、打掩护，甚至对外炒作、混淆视听、甩锅推责的行为，称“底线不容突破，沟通需要诚意”。

他敦促美方切实尊重大陆的核心利益和重大关切，放弃“以台制华”的幻想，不要在错误的道路上越走越远。

除了取消中美两军三项交往活动外，大陆外交部上星期五（8月5日）公布的八项反制措施还暂停了中美在非法移民遣返、刑事司法协助、打击跨国犯罪，以及禁毒领域的合作；此前一度被外界认为可能成为中美合作突破口的气候变化商谈，也纳入暂停名单。