港区人大代表拟本月赴新彊考察

约20名港区全国人大代表将于本月到新疆考察，职业技能教育培训中心和新疆棉工厂是团员重点关注、最希望前往的地点。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，港区人大代表过去三年皆计划组团往新疆考察，但2019年因社会事件取消，过去两年则因疫情无法成行。

港区人大代表团团长马逢国回复查询时称，目前已初步成团，预计在8月中旬出发，下旬回港，行程为时一周。目前已有约20名港区人代报名，他将以团长身份带队。目前由于检疫问题未有最终定案，例如到底在家先隔离数天再到大陆隔离还是其他方案、具体隔离日数如何、行程细节等，仍要与大陆有关部门商讨。

马逢国说，过去三年都未能成团，因此很多港区人大代表都踊跃报名，希望最终成行，其中有不少人都特别指出希望考察新疆棉花生产过程、职业技能教育培训中心，行程有待大陆有关部门决定。

已报名的港区人大代表叶国谦说，预计8月12日出发，但行程方面须待有关当局安排，确实新疆棉工厂、职业技能教育培训中心是不少人希望前往考察的地点。

全国人大常委谭耀宗也表示已报名参与，他提到过去两年因疫情无法成行，近日得悉当地政府开绿灯同意他们前往，大家都相当期待。

他说，目前听到的消息是须在香港居家数天，形式类似七一庆典前夕的“点对点”安排，然后到深圳隔离一个星期，即可出发前往新疆。行程完结后，他将直接前往北京准备出席月底的全国人大常委会会议。

谭耀宗指出，西方社会对于新疆的情况有一些抹黑，如果人大代表有机会到相关地点了解一下，听大陆负责人介绍，回港后当可更有效地向外界宣传解释，有助“说好新疆故事”，反驳不实的指控。

至于会否获当地官员会见，谭耀宗说有待当地政府安排。有人代预计，届时会有官方行程，目前未知参与官员的层级。

翻查去年港区人代网上视察考察安排，当时新疆主会场由新疆维吾尔自治区人大常委会党组副书记李学军主持，参与者包括自治区党委常委艾尔肯·吐尼亚孜、自治区的人大常委会副主任祖木热提·吾布力及政协副主席阿不都热克甫·吐木尼牙孜等。当时，港区人大一团视像参观新疆棉花田、清真寺及被西方质疑是“再教育营”的职业技能教育培训中心。