三亚新增本土感染者413例 疫情仍处高位上升期

中国海南省冠病疫情反弹升温，重灾区三亚在星期天再新增186起本土确诊病例和227名本土无症状感染者。

综合新华社和央视新闻报道，三亚市官员星期天（8月7日）在新闻发布会上坦言，当前三亚市本轮疫情仍处于高位上升期，且该病毒变异株传播能力强，传播速度更快，疫情防控形势复杂严峻，并呼吁市民游客严格遵守封闭管理等各项防控措施，原则上居家不出门、不流动，主动配合做好核酸筛查和流调工作。

三亚市当天公布细化临时性全域静态管理措施，要求全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理，非必要不出门不流动、不聚集，保民生、保供应、保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员，凭有效证件出入。

除了保障市民生活和城市基本运行的公共基本服务类企业之外，三亚的其余各类营业场所暂停营业。

海南省星期天新增259起本土确诊病例，以及245名本土无症状感染者，其中三亚市有186起确诊病例和227名无症状者。省会海口则新增四起确诊病例。

海口从星期一（8日）早上6时至晚上7时实行全市临时性全域静态管理，所有乡镇（办事处）、村（社区）、小区实施封闭管理。市民非必要一律不外出、不开车、不聚集、不进入公共场所（公共区域）、不进入其他村（社区）和小区。

除了农贸市场、超市、药店、医院、餐饮类企业（只提供快递外卖服务）等生活必需场所，在严格落实疫情防控措施前提下继续营业之外，海口的其他公共场所、门店暂停开放营业。海口也实施交通管控，公交车、出租车、网约车暂停营运。民众也要按规定时间参加核酸检测。

此外，近七天有三亚及其他涉疫市县（区）旅居史的人士，暂不被允许离开海南岛，须完成七天风险排查后，并经评估符合要求，才可以离岛。

无三亚及其他涉疫市县（区）旅居史，或三亚及其他涉疫市县（区）旅居史超过七天的，48小时内2次核酸检测阴性，并完成风险排查后方可离岛。