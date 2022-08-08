西藏发现四名核酸阳性游客 此前920天无新增

中国西藏自治区阿里地区发现四名外来游客核酸阳性，均为无症状感染者，此前西藏已连续920天无新增。

据中共阿里地区委员会宣传部微信公告“天上阿里”星期一（8月8日）凌晨消息，阿里地区应对冠病疫情工作领导小组办公室发布公告，阿里地区普兰县在星期天（7日）常规核酸检测中，发现四名外来旅游人员冠病核酸检测阳性，现均为无症状感染者。

通报详情如下：阳性感染者1，女，61岁，西藏自治区日喀则市定日县协格尔镇林嘎萨巴村人；阳性感染者2，男，59岁，西藏自治区日喀则市桑珠孜区城南街道吉培林社区人；阳性感染者3，女，55岁，西藏自治区日喀则市桑珠孜区甲措雄乡联卓村人；阳性感染者4，女，47岁，西藏自治区日喀则市桑珠孜区甲措雄乡联卓村人。

公告称，目前已对这四名无症状感染者实施定点诊疗，并对其密接、次密接人员实施集中隔离管控。

阿里地区普兰县现已划定中风险区7个：色拉龙寺、楚果寺、京华宾馆、小郡肝串串火锅、科迦寺、普兰唐嘎国际边贸市场、吉乌寺；普兰县其他区域按低风险区落实管控措施。

根据西藏自治区卫生健康委员会星期天发布的信息，截至上星期六（6日）24时，西藏自治区累计确诊新冠肺炎病例1例，累计治愈出院病例1例，连续920天无新增确诊或疑似病例。