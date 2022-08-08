香港星期五起缩短海外抵港人士酒店检疫期

香港特区政府星期一（8月8日）宣布，从本星期五（8月12日）起，缩短海外人士抵港的酒店检疫期。

综合网媒“香港01”和东网等报道，香港特首李家超8日在港府总部地下演讲厅主持应对疫情指导及协调组记者会时，宣布将现有海外人士抵港的七天酒店检疫期，缩短为三天酒店检疫及四天家居监察。这项新安排将从8月12日起生效。

有关安排将配合安心出行“红黄码”推行，家居检疫时健康码将转为黄色，期间可以外出，黄码人士也可乘坐公共交通工具，但不能进入主动查核疫苗通行证处所，如餐厅、酒吧、安老院等高危场所。

港府交代红黄码及新检疫方案，海外及台湾人士12日起抵港后，会继续在机场接受检测，检测结果呈阴性者可入住检疫酒店三天，并获发黄码，完成三天检疫后若继续检测结果呈阴性，检疫人士可离开酒店，转为四天医学监测，其间须每日接受快测，并于抵港后第四、六、九天接受核酸检测。

获发黄码的市民不可进入须主动查核疫苗通行证的处所，包括食肆、酒吧、健身室、派对房间、美容院等，也不可进入安老院舍、残疾院舍、学校及指定医务处所，外出时不能参与除口罩活动，若每日快测阴性，则仍可乘搭交通工具、上班、进出商场、百货公司及菜市。

香港医务卫生局长卢宠茂解释实施“3+4”（三天酒店检疫+四天家居监察）的理据时称，经分析发现，过半冠病阳性个案于机场检测待行时发现，再经历两天酒店检疫后，当天已能发现80%阳性个案。按目前每1000人当中约有40起阳性个案的比例推算，即约20起已可于机场核酸检测中发现，12起在酒店隔离第二天发现，少于八起个案会在三天酒店检疫后发现，与本地感染个案比率相若，因此认为“3+4”方案风险可控。

港府也称，已预订七天检疫酒店者毋须更改预约，可于检疫三天检测结果呈阴性后退房，并获退回房费。

针对缩短检疫期是否影响陆港通关安排，香港特首李家超说，新安排符合香港实际利益，与世界接轨及与大陆正常通关，两件事并无矛盾，两者都要积极推展。

他提到，这次的“3+4”方案是平衡风险可控的情况下，希望维护民生活动及香港竞争力，尽量让社会有最大动力及经济力，既保护生命又要有正常的民生活动。至于与大陆的正常往来，仍在努力中，首先要遵重大陆守疫政策，而大陆的标准是7+3（七天酒店检疫+三天医学监测）。

李家超提及，明白大陆有管控疫情的风险要求，和大陆单位讨论通关时，将向大陆有关单位解释香港实际情况，希望尽早减少通关时的不便。在未达成共识前，他不打算公开两地的讨论细节，以免出现信息混乱。他重申通关海外及大陆并无矛盾，两方面都会推展。

港府预告，特首李家超8日上午10时30分将于港府总部主持应对疫情指导及协调组记者会。预料交代红黄码措施，以及缩短酒店检疫期。

香港医务卫生局局长卢宠茂教授、创新科技及工业局局长孙东教授、医务卫生局副秘书长（特别职务）冯浩贤和副政府资讯科技总监黄志光也会出席。