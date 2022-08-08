民调：六成台民众不担心两岸爆发进一步军事冲突

台湾中华民意研究协会最新民调显示，有六成台湾民众不担心美国众议院议长佩洛西到访，会令两岸爆发进一步军事冲突。

据台湾《联合报》报道，美国众议院议长佩洛西访台，令两岸军事冲突紧张气氛升高。台湾中华民意研究协会星期一（8月8日）公布的最新民调显示，60.1%台湾民众表示不担心佩洛西到访，会令两岸爆发进一步的军事冲突，34.0%台民众表明担心。

民调显示，64.4%民众认为台湾无法靠自身力量阻止大陆占领台湾，但22.4%民众有信心。如果大陆攻打台湾，美国会否出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵、37.4%民众认为不会。

针对佩洛西访台，53.7%民众表示对台美实质关系有帮助、27.4%民众表示没帮助。

对于佩洛西访台，谁会是最后赢家，46.9%民众认为美国是最后的赢家，20.7%民众认为台湾是最后赢家，认为大陆是最后赢家的仅5.1％民众。至于佩洛西访台，谁是最后输家？41.2%民众认为是台湾，32.4%民众认为是大陆，认为是美国的仅1.3%民众。

对于九二共识能否和缓两岸紧张关系？有36.1%民众认为，若两岸仍维持九二共识，即使佩洛西来访，应不至于造成目前两岸的高度紧张关系，但有41.3%表示反对。

上述民调调查时间为8月3日至8月5日，以电话抽样方式进行，有效样本1074份，在95%的信心水准下，抽样误差介于正负3.0%之间。