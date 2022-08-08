区志光接替陈国基任香港国安委秘书长

中国国务院任命香港保安局副局长区志光为香港特别行政区维护国家安全委员会秘书长，并同时免去陈国基的相关职务。

新华社星期一（8月8日）发布消息称，国务院依照《香港国安法》的有关规定，根据香港特别行政区行政长官李家超的提名和建议，于上星期四（4日）做出上述决定。

据星岛网报道，李家超称，区志光过去五年一直在保安局担任副局长，拥有国家安全意识和熟悉国家安全事务，认为他有能力胜任秘书长一职，并将带领秘书处支援香港特区国安委承担维护国家安全的重责。

公开资料显示，今年60岁的区志光于2017至2022年间出任保安局副局长。他在1980年加入香港警务处任职警员，并于1986年获委任为督察，2007年晋升总警司，2011年晋升警务处助理处长，2015年晋升警务处高级助理处长。他也曾任职警队内多个不同部门，岗位包括人事及训练处处长、刑事及保安处处长。

公开资料显示，陈国基今年63岁，1982年加入入境事务处，2011年出任入境处处长，2016年退休，在官场大部分时间都和入境事务有关。2017年陈国基展开事业的“第二春”，出任林郑月娥的行政长官办公室主任；2020年《香港国安法》立法后，他兼任首任香港国安委秘书长，并于今年7月获得金紫荆星章。

依据《香港国安法》设立的香港特区国安委由香港行政长官担任主席，并下设由秘书长领导的秘书处，负责维护国家安全事务，承担维护国家安全主要责任，并受中共中央人民政府监督和问责。