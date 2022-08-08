外劳返回珠海确诊 澳门重启两天快测

澳门刚放宽防疫措施五天，即宣布重启抗原快速检测两天，理由是一名26岁外劳在澳门多次核酸检测呈阴性，但回返珠海确诊，此前曾多次往返澳门与珠海两地，因此不排除在他居住及工作地点所在区域，有一定传播风险。

据网媒“香港01”报道，澳门冠病疫情放缓，本月3日起放宽防疫措施，恢复与珠海免隔离通关，经澳门入境珠海，只需持有24小时内核酸检测阴性证明。

澳门冠病应变协调中心星期天（8月7日）公布，7日上午9时接获珠海通报一起核酸阳性个案。病人在8月4日前，曾多次在澳门核酸检测呈阴性，但病人近日多次往返澳门和珠海两地，故不排除在居住及工作地点所在区域，有一定传播风险。

澳门卫生局传染病防控处处长梁亦好在疫情记者会上说，病人为26岁男性外劳，是中国大陆居民。

澳门冠病应变协调中心说，当局在7日中午已围封病人曾居住的黑沙环保利达花园，围封时间将根据大厦全部住户核酸检测结果，及进一步风险评估而定。病人在8月5日曾在凼仔GRAND MART内设的面包店工作，当局7日也已围封整个超市及有关区域，于下午3时半起，开展重点区域的核酸检测。

澳门治安警察局说，病人近日曾连续两天在关闸附近购买物品后，过关前往大陆，正跟进其消费情况，以及是否从事其他活动，以掌握具体情况。

澳门冠病应变协调中心公布，全部澳门人包括外劳，须在8月7日及8日，快速抗原检测各一次，并将结果上传至相关申报平台。至于位于凼仔重点区域的人士，由于7日在重点区域核酸检测前，已进行抗原检测，故不须重复再做抗原检测。当局希望通过全澳抗原检测，以评估整体社区情况，经风险评估后决定下一步需采取的措施。

据路透社报道，澳门在8月2日重启公共服务和娱乐场所，并允许恢复堂食。自6月中暴发新一轮疫情以来，澳门目前累计约1800起阳性个案。这轮疫情迫使澳门多区处于封控状态，赌场也被迫暂停营业。

澳门逾九成居民已接种两剂冠病疫苗，但当地仍谨守中国大陆推行的“动态清零”政策。