台交通部称大陆长期军演不影响台飞航路线

美国众议院议长佩洛西结束访台后，中国大陆在台湾周边海、空域实弹军演三天，并将在黄海南部和渤海持续军演，台湾交通部说，初步研判该等海域不在台北飞航情报区内，不影响台湾国际飞航航路。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾交通部长王国材星期一（8月8日）说，有关报道中国大陆海事局发布的船舶航行通告，针对航行于黄海南部及渤海湾的海域船舶提出告警，初步研判该等海域不在台北飞航情报区内，不影响台湾国际飞航航路，并已要求航港局提醒台籍航商（阳明、长荣、万海）密切注意避免航行至该等海域，以维护船舶航行安全。

台湾交通部说，中国大陆在六个军事演训区的飞航公告，在星期天（8月7日）中午12时失效，相关航班及船舶可逐步恢复航行，但位于台湾东部外海的另一个演训区，因公告星期一（8月8日）早上10时才失效，交通部已指示民航局、航港局持续密切注意，以维航安。

桃园国际机场航班资讯显示，8日共有70班航班取消，但取消原因多是疫情因素。

中国大陆在佩洛西抵台后宣布，从8月4日中午12时至7日中午12时，在台湾周边六个地点进行重要军事演训行动，并组织实弹射击，在此期间有关船只和飞行器不要进入上述海域和空域。

之后，台湾航港局在网站上称，大陆军方在台湾东部外海再增一个演训区，并延长军事演训行动时间，从原定星期天结束，延长至星期一（8月8日）上午10时才结束。台湾交通部将这七个演训区称为“危险区”。

大陆军方在台湾周边海、空域六个地点实弹军演三天，台湾东部外海的另一个演训区飞航公告直至8日上午10时结束。台湾交通部统计，近四日之起飞及降落架次各约150起降架次，无明显差异；过境航机部分明显减少，而六个演训区公告已在7日中午12时失效，因此过境航机在7日中午后逐渐回归正常。

台湾交通部指出，空运部分受临时危险区影响台湾国际航路，致进出及过境台湾航班皆须绕道及避让。民航局统计，8月7日全日国际航班之起飞、降落及过境班机约430架次，包括起飞138架次、降落145架次、过境147架次。

海运方面，主要受影响者为基隆港、台北港及高雄港，进出港船舶须订航行计划，以免进入临时危险区。台湾航港局统计，7日全日，台湾七处国际商港进港船舶计118艘次、出港船舶计120艘次，与前三天（4日、5日、6日）差异不大，进出港船只无明显受影响情形。

台湾交通部并说，中国大陆发布六个军事演训区的飞航公告，以及台湾东部外海的另一个演训区的飞航公告将于8日上午10时全部失效，将持续严密监控台湾周遭海空运动态，以维航安。

中国大连海事局宣布，将从星期一（8月8日）起在渤海特定海域展开为期一个月的军事任务，直到9月8日。中国星期六（8月6日）也在渤海北部特定海域进行军事演习。连云港海事局星期五（8月5日）则公布，8月6日至8月15日每日0800时至1800时在黄海南部特定海域进行实弹射击。