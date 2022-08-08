中国广电总局拟增加有关片酬管理规定

中国广播电视总局就完善节目制作经营行为规范，增加有关片酬管理规定等公开征求意见。

据广电总局官网星期一（8月8日）公告，为进一步规范广播电视和网络视听节目制作经营活动，确保广播电视和网络视听节目正确导向，促进行业健康有序发展，更好满足人民群众精神文化生活需求，广电总局就《广播电视和网络视听节目制作经营管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。

该规定修改的主要内容包括完善节目制作经营业务范围规定和行为规范，对行业组织及从业主体提出了自律要求；完善节目禁载内容，增加有关片酬管理规定，禁止开展收视率点击率等方面的虚假宣传等。

修改意见还提出，要按照“网上网下一个标准、一体管理”的要求，将网络剧片等网络视听节目纳入管理范畴，明确将经纪机构、网络视听节目服务机构等从事节目制作经营活动的主体以及在他人组织下参与节目制作的主体纳入管理范畴。

同时，在行政许可设定方面，根据国家“放管服”改革精神进行了优化，包括委托实施相关行政许可、取消逐级审核环节、合并电视剧片制作许可、进一步明确许可条件、简化申报材料等。

此外，征求意见稿还完善了对节目制作经营违法行为的处理，在监督管理方面明确了广播电视行政部门管理职责和有关机构、个人的配合义务，并明确了违法行为投诉、举报制度和对具体违法行为的处罚措施。