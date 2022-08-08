上海市长龚正：持续优化防疫五机制 巩固防疫成果

中共上海市委副书记、市长龚正说，上海全市为3月份突如其来的疫情付出了艰苦卓绝的努力。接下来上海要更高效地统筹好疫情防控和经济社会发展，在疫情防控上持续优化五项机制，切实巩固好来之不易的疫情防控成果。

综合中国证券网和澎湃新闻报道，中共上海市委星期一（8月8日）上午10时举行“中国这十年”主题新闻发布会，龚正在会上说，上海下一步要更加高效地统筹好疫情防控和经济社会发展。疫情防控上，该管的坚决管住，该保的坚决保住，切实巩固好来之不易的疫情防控成果。关键是持续优化“五项机制”：

一是完善以核酸筛查、“场所码”和“数字哨兵”为主的便捷灵敏早发现机制，进一步强化检测哨、监测哨等“多哨联动”，切实提高监测预警的灵敏性。

二是完善以“2+4+24”机制为主的快速高效应急处突机制，进一步落实好“属地负责制”和“首接负责制”，强化“三公一大”协同，争分夺秒做好管控、检测、流调、转运、隔离、收治等工作。

三是完善以风险区域防控为主的动态调整管控机制，严格按照国家第九版防控方案要求，科学划定中高风险地区，既不盲目扩大，也不随意缩小，压实风险区域管控措施。

四是完善以坚持“新三件”“老三件”为主的自我健康管理机制。“新三件”，即定期测核酸、主动扫场所码、尽早接种疫苗；“老三件”，即戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生。进一步筑牢个人防护、疫苗接种“两个屏障”。

五是完善以定点医院、方舱医院、隔离用房、核酸检测点等四个资源为主的资源储备机制，坚持平战结合、梯次启用，全力提升资源储备能力和水平。

龚正说，通过这五大机制，可以努力实现早发现、快处置，实现“四早五最”，在最低层级、最小范围、用最短时间、相对最小的成本解决最大的关键问题，取得最佳综合效应。

龚正说，十分可喜的是，7月31日至今，上海实现了社会面清零，管控人员也有七天实现清零。8月7日，高、中、低风险区域实现清零，上海进入常态化防控阶段。当然，上海要绷紧疫情防控这根弦，高效统筹疫情防控和经济社会发展，巩固来之不易的防控成果。