韩国外长朴振星期一首访中国

韩国外交部长朴振星期一（8月8日）下午将从首尔机场启程飞赴中国青岛，开启他就任以来的首次访华之旅。这是尹锡悦政府成立以来首派高官访华。

据韩联社报道，韩国外长朴振9日将在青岛同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。在韩中即将于本月24日迎来建交30周年纪念日之际，两国外长将就双边关系的发展方向、朝鲜半岛问题、地区和国际问题等进行深入探讨。

双方是否会谈及供应链合作、朝核、“萨德”反导系统、涉台问题等敏感话题也引发广泛关注。韩中两国外长上月曾借出席二十国集团（G20）外长会之机在印尼峇厘岛首次举行双边会谈，探讨了两国关系新定位的发展可能性。

在半导体供应链重组问题上，韩方其间一直在讨论是否要加入美国主导的“芯片四方联盟”（Chip 4），目前已确定将参加预备措施的方针。中方则将强调应防止该领域供应链碎片化，警惕该联盟围堵中国。

韩国外交部曾表示，将采取外交努力避免中方误解，并同中方进行沟通，稳控供应链。由此，韩中双方将在此次会谈上就此取得哪些成果备受关注。

据悉，朴振还将就朝核问题寻求与中方进行战略沟通。有观测认为，朝鲜或以月底韩美联合军演为由进行第七次核试验等大型挑衅。在此情况下，朝方可能会要求中方联手稳控朝鲜半岛局势。

在“萨德”问题上，中方是否会提及“三不”政策也引发关注。鉴于韩方曾强调“相互尊重彼此安全主权”，不排除韩中两国在此问题上出现分歧的可能性。

另外，韩中双方是否会谈及美国众议院议长佩洛西日前访台后该地区军事紧张局势加剧一事也受到关注。韩方曾在近期举行的东亚峰会和亚细安系列外长会议上表示，台湾海峡不断加深的地缘政治冲突恐导致地区内政治和经济动荡，对朝鲜半岛的和平稳定也将产生负面影响。