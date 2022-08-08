海南五指山市实施临时全域静态管理

中国海南省五指山市冠病疫情防控工作指挥部星期一（8月8日）宣布，从即日下午3时起，直至8月9日24时，全市实行临时性全域静态管理。

据中国央视网报道，五指山市疫情防控指挥部通告称，五指山市将严格管理人员流动，即全体市民要严格遵守静态管理规定，所有乡镇、村（社区）、小区实施封闭管理，原则只保留1个出入口。

静态管理区域内除核酸检测、医疗救护、应急抢险、城市保供、垃圾处理、行政执法等工作人员外，全体市民非必要一律不外出、不开车、不聚集、不进入公共场所（公共区域）、不进入其他村（社区）和小区。有急危重症患者、孕产妇等紧急就医需求的，经村（社区）同意后，方可外出。

据通告，重点单位也将实施严格管理，即全市各级机关、事业单位除承担防疫任务的工作人员外，均就地转为志愿者，全面参与防疫工作和志愿服务。重点企业严格落实防控主体责任，在做好疫情防控的前提下，保持正常生产，实施封闭管理。除重点企业及保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通信、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业外，所有企业一律居家办公。除农贸市场、超市、药店、医院、餐饮类企业（只提供快递外卖服务）等生活必需场所，在严格落实疫情防控措施前提下继续营业，其他公共场所、门店暂停开放营业。

通告说，五指山全市实施交通管控，公交车、出租车、微公交暂停营运，保障城市基本运行和疫情防控相关的车辆凭证通行。

通告提醒市民按规定时间参加核酸检测，积极配合落实好各项防控措施。凡发现不服从管理、不听从劝阻，参与群体聚集性活动以及聚众闹事的，公安机关将依法从严处理；问题严重的将追究法律责任。

五指山市市场监管局、市发改委等有关部门和保供企业确保生活必需品供应充足、价格稳定，保障市民居家生活供应。