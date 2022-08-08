广东省运会男足决赛被质疑假球 中国足协调查

针对网友质疑广东省运会U15男足决赛存在“假球”的问题，中国足协星期一（8月8日）回应称，对此高度重视并启动调查程序，将组成由竞赛部、纪检部等部门参加的调查组，星期一赴广州调查。

据中国足协官网消息，足协强调，对各种赌球、假球、操纵比赛等严重违背体育道德、败坏行业风气的行为向来高度重视并密切关注，如调查发现确凿证据证明相关单位和人员涉嫌操纵比赛、违背公平竞赛原则，将会予以严肃处理。

澎湃新闻此前报道，8月7日，在广东省第十六届运动会足球项目男子乙A组的决赛中，广州代表队5：3击败清远代表队。这场原本没什么关注度的比赛在相关进球视频被上传到社交媒体后引发轩然大波。

从比赛视频来看，上半场广州队率先进球，清远队扳平比分，比赛并没有异常情况。下半场清远队连入两球，3:1反超。

报道称，在清远队连换两人后比赛进入“诡异”阶段，广州队先利用点球将比分缩小为2：3；随后获得单刀球扳平比分；接着清远队门将将球传给广州队前锋，广州队轻松禁区内打门将比分反超为4：3。最后时刻广州队反越位，清远队球员放弃回追，目送广州队将比分扩大为5：3。

由于最后两个丢球过程比较奇怪，加上社交媒体上的发酵，“广东省运会决赛假球”词条星期一上午一度冲上微博热搜，网友也纷纷留言抨击这种怪相，对于中国足球的各种嘲讽也随之而来。