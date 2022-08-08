中国发现新人畜共患病毒“琅琊”

全球权威医学杂志《新英格兰医学》发表的文章，指在中国发现一种新病毒“琅琊”，可透过动物传染给人类，并诱发致死性疾病。

综合澎湃新闻和香港中通社报道，全球权威医学杂志《新英格兰医学》（NEJM）近日，发表了一项中国和新加坡科学家合作的通讯文章，该文章称在中国山东和河南两地发现了一种可感染人类的新的动物源性亨尼帕病毒（henipavirus）。作者将其命名为琅琊病毒（Langya henipavirus，LayV）。

据报道，目前有35人染疫，基因组检测显示，鼩鼱可能是病毒的天然宿主。暂未确定LayV可否人传人。

35名急性感染患者中，26人身上没有其他病原体存在，他们均出现发烧症状，并有一半以上的人有疲劳、咳嗽、厌食等情况，还有三至四成患者有肌肉酸痛、恶心、头痛、呕吐等症状，有8%甚至出现肾功能受损。

研究在25种动物的血清调查中发现，鼩鼱的血清阳性比例最高，为27%，推测可能是该病毒的天然宿主；狗及山羊则分别为5%和2%。

上述研究者之一，新加坡国立大学医学院王林发教授星期一（8月8日）受访时说，“这种病毒与尼帕病毒属于同一属，到目前为止，这些病例并不致命或非常严重。因此可以说，（我们）对这种新病毒应当保持警惕，而不是感到恐慌。但我们需要小心，因为自然界中有更多类似的病毒，若有一种不同的病毒跳到人类身上，情况可能就不一样了。”

亨尼帕病毒是亚太地区人畜共患病的重要新兴病因之一。该病毒属中目前已知有两种病毒可感染人类：分别是亨德拉病毒 （Hendra virus, HeV）和尼帕病毒 （Nipah virus, NiV）。这两种病毒的天然宿主都是果蝠。两种病毒均会引起动物和人类的严重疾病，被列为生物安全四级病毒，病死率在40%至75%之间。

研究者指出，LayV作为一种新发现的、可能来自动物的亨尼帕病毒，其与人类发热性疾病相关，这一发现值得进一步研究，以更好地了解相关人类疾病。

对于亨尼帕病毒，世界卫生组织指出，一旦出现疑似病例，应尽快实施隔离，并采取感染控制措施，立即通知公共卫生当局。