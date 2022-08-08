中国大陆官方：将继续就佩洛西访台向美提严正交涉

中国大陆外交部强调，台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开透明专业，并说中国大陆将继续就美国众议院议长佩洛西访台，向美国提出严正交涉。

综合中国央视新闻和《北京日报》报道，中国大陆外交部发言人汪文斌星期一（8月8日）在例行记者会上就与陆美对话沟通有关的问题做出回应时说，对话沟通需要诚意，中国大陆将继续就佩洛西访台向美国提出严正交涉。

汪文斌呼吁美国认真反省，停止对台独分裂势力的纵容和支持，停止打台湾牌、搞“以台制华”，当前尤其要停止颠倒黑白，倒打一耙，升级事态，扩大危机，以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。

外交部强调，中国大陆的军事演训旨在向肇事分子发出警示，对台独势力进行惩戒。

有记者提问，中国上个星期发布的军演通告表示军演会在8月7日结束，但目前仍未结束，中国会宣布新的军演吗，是否会向民用船只和飞机发送新预警？

汪文斌回应时说，台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开透明专业。中国的相关部门也已经及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例，这既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。