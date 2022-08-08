中国第二艘国产大型邮轮在沪开工建造

中国第二艘国产大型邮轮星期一（8月8日）正式在中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司开工建造。这标志着中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，在开启“双轮戏珠”新时代的同时，向大型邮轮批量化、系列化建造迈出了具有里程碑意义的一步。

综合中国新闻网和澎湃新闻报道，大型邮轮可以直接反映一个国家的装备建造能力和综合科技水平。全力推进大型邮轮设计建造是中国船舶工业转型升级、提升中国制造在全球影响力的标志性工程。

2019年10月18日，中国首制大型邮轮（H1508船）正式开工进入实质性建造阶段，中国船舶工业在“摘取皇冠上最耀眼明珠”的征程上向前迈出了坚实的一步，目前该项目正在按计划有序推进。

在中国船舶集团的统筹指挥以及项目合作伙伴嘉年华集团和芬坎蒂尼集团的大力支持下，外高桥造船通过引进消化和自主科技创新，在H1508船上相继开展邮轮设计、建造、项目管理等专项攻关，并形成了一系列科技创新成果。

为了满足SOLAS 2020破舱稳性要求，H1509船相较H1508船延长了17.4米，船体总长达341米，型宽37.2米，总吨位约14.2万，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7节，乘客舱室2144间，较首制船增加19间。

船上同样配置了高达16层的庞大上层建筑生活娱乐区域，设有大型演艺中心、大型餐厅、特色餐馆、酒吧、咖啡馆、购物广场、艺术走廊、儿童中心、SPA、水上乐园等丰富的休闲娱乐设施，可以满足乘客一切生活和娱乐需求。

与首制邮轮相比，第二艘国产大型邮轮H1509船的设计建造周期压缩了整整六个月。目前H1509船详细设计已完成约40%，生产设计模型平衡和结构生产设计发图工作全面启动。在建造方面，正在从工艺工法创新、设备调试以及人才队伍建设等方面不断强化生产准备。