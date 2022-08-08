中共上海市委：上海人均GDP达到上中等发达国家水平

中共上海市委称过去十年间着力建设现代化经济体系，实现了综合实力与城市功能的飞跃，使上海人均GDP达到上中等发达国家水平，人民生活水平也得到提升。

上海市长龚正星期一（8月8日）出席中共上海市委举行的“中国这十年”主题新闻发布会致辞称，党的十八大以来上海坚持建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，并感谢中国国家主席习近平十年内先后五次亲临上海考察指导工作，作出重要指示、交办重大任务，为上海发展指明了前进方向。

同时是中共上海市委副书记的龚正说，这十年间上海着力建设现代化经济体系，全市生产总值从2012年的2.13万亿元增长到2021年的4.32万亿元（人民币，下同，约8815亿新元），跻身全球城市第四位；人均GDP也从1.42万美元增加到2.69万美元，达到上中等发达国家水平。此外，上海现代产业体系初步形成，第三产业增加值占全市生产总值的比重从60%提高到73%以上。

他还说，上海还着力提升城市能级和核心竞争力，使国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成，金融市场交易总额从528万亿元增长到2511万亿元，口岸货物贸易总额保持全球首位，上海港集装箱吞吐量连续12年位居世界第一。

龚正说，这十年间上海着力强化国家战略牵引作用，推进浦东社会主义现代化建设引领区，加快培育自贸试验区临港新片区特殊经济功能，全力推动长三角一体化发展，并连续成功举办四届中国国际进口博览会；此外，上海千人拥有企业数量位居全国首位，跨国公司地区总部、外资研发中心分别达到857家和516家，累计实际使用外资超过3000亿美元（约4139亿新元）。

他还说，这十年上海也着力保障和改善民生，使人民生活水平得到新提升，将全市居民人均可支配收入从3.86万元提高到7.8万元，人均期望寿命从82.41岁提高到84.11岁，空气和水环境质量均创有监测记录以来最好水平，并称上海始终是全球最安全的城市之一。

龚正说，这十年间始终把政治建设摆在首位，加强创新理论武装，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；建成开放中国共产党第一次全国代表大会纪念馆，深化基层党建，推出一批新时代基层党建创新实践基地。同时纵深推进全面从严治党，不断健全“四责协同”机制，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，反腐败斗争取得压倒性胜利并持续巩固发展。

龚正还提到，上海今年3月份以来遭遇了空前严峻复杂的疫情，不过在党中央坚强领导下，在中央有关部门、全国各地和人民军队大力支持下，坚持人民至上、生命至上，打赢了大上海保卫战。